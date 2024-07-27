Ворог атакував Дніпропетровську та Запорізьку області дронами та артилерією: поранено мирних мешканців

Російський ворог продовжує атаки на мирні міста і села Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про атаки на Дніпропетровщину написав голова ОВА Сергій Лисак.



Зокрема, ввечері 26 липня окупанти атакували Марганецьку громаду, били артилерією і дроном-камікадзе.

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Атаки російських військових проти мирних міст Дніпропетровщини відновилися в суботу, 27 липня.

Цього разу БпЛА ворога прямували на Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав.

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Також під вогонь російських загарбників попала Запорізька область, де протягом доби надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок російських атак на Запорізький район 26 липня поранено двох жінок та одного чоловіка, повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров.

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За інформацією Федорова, впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області.

8 авіаційних ударів війська рф завдали по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці.

224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

167 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Щербаків.

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Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували дронами енергетичні об'єкти в Україні. 20 БПЛА було знищено протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Працювали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

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