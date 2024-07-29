Тільки особисто під підпис: адвокат пояснив, якими будуть правила вручення повісток поштою

Повістки, які будуть надсилати військовозобов’язаним та резервістам поштою, повинні містити опис вкладення та вручатися особисто під підпис.

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На цьому наголосив адвокат Сергій Дубок в коментарі телеканалу «Суспільне».

Він нагадав, що відповідно до пункту 41 Постанови КМУ від 16.05.2024 № 560, повістка про виклик надсилається адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому, як зазначив адвокат, день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

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«Повістки централізовано друкуватимуться разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тобто лист-„повістка“ повинен вручатись особисто під підпис», — пояснив Сергій Дубок.

Зазначимо, що від 16 липня ТЦК повинні направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

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Нагадаємо, що повістки до війська в Україні отримують навіть зірки шоу-бізнесу, наприклад, лідер гурту «Корупція» Міша Крупін.

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