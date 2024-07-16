Повістки надсилатимуть поштою: що чекає на 'язаних після 16 липня

Згідно з новим законом про мобілізацію, до 16 липня громадяни України повинні були оновити свої дані в ТЦК і СП.

Оновити дані мали військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, призовники та резервісти, особи з відстрочкою та заброньовані, а також жінки з медичною та фармацевтичною спеціальностями.

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Тепер, після завершення терміну оновлення даних 16 липня, представники ТЦК і СП надсилатимуть громадянам повістки поштою із запрошенням на проходження військово-лікарської комісії. У випадку, якщо ВЛК визнає людину придатною до військової служби, наступним кроком може стати вручення мобілізаційного розпорядження, або «бойової повістки».

Таким чином, після 17 липня повістки поштою надсилатимуться з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації. Такі повістки не потребуватимуть обов’язкового особистого вручення в руки під підпис. Підтверджувати вручення буде поштовий оператор.

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Згідно норм, повістка вважатиметься врученою у день, коли:

Людина отримала її, і це підтверджує інформація або документи від поштового оператора;

У поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився її отримати;

На пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК, і тоді працівники звертаються до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього прохання надається п’ять днів. Якщо правоохоронні органи протягом цього терміну не зможуть знайти особу, вони повідомляють про це ТЦК.

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Далі ТЦК надсилає останнє попередження — вимогу ще одним рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Днем вручення такої вимоги вважається дата її вручення під розписку засобами поштового зв’язку або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи про неможливість вручення вимоги особі.

У разі невиконання вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Проте, законодавство передбачає винятки — позбавити людину такої можливості не можна, якщо авто є для нього основним джерелом заробітку або в родині є людина з інвалідністю.

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Також тепер поліція має право затримувати військовозобов’язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і доставляти їх до ТЦК. Для оформлення протоколу час затримання в поліції обмежується трьома годинами, а для з’ясування особи чи обставин правопорушення — до 72 годин.

Якщо ж повістка таки була вручена за всіма правилами, то громадянину дається не менше 14 діб, щоб явитися до ТЦК.

Раніше розповідали про те, що чекає на чоловіків, які не оновили дані в ТЦК і СП до 16 липня 2024 року.

Фото з відкритих джепел

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