«Отримав повістку!»: популярний музикант став добровольцем

Популярний співак, лідер гурту «Корупція» Міша Крупін став добровольцем. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, коротко написав: «Я доброволець». Відомо, що навесні 2024 року Крупін повідомив про те, що його гурт припиняє існування і він розпочинає сольну карʼєру.

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Підписники відразу зреагували на новину, та перепитали, чи справді він збирається на фронт.

— Ну от в процесі, — відповів музикант.

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Відомо, що Михайло Крупін вирішив мобілізуватися у своєму рідному Харкові і саме зараз проходить обстеження. На своїй сторінці артист подякував всім за увагу до його діяльності.

— Сьогодні був на ВЛК, призначили обстеження! — поділився Крупін у мережі. — Буду тримати в курсі! Все буде добре! Я вже отримав повістку. Все буде добре!

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«ФАКТИ» писали, що репер Yermak служить у ЗСУ .

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