«Сердючка» вперше з’явилась на сцені без зірки на голові, а «мама Вєри» налякала Пугачову

Окрім NK у фестивалі Laima Rendezvous Jurmala у Латвії взяли участь також інші українські артисти, зокрема, Андрій Данилко у образі Вєрки Сердючки.

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Фрагменти виступу артиста опублікували в Мережі.

Співачка разом зі своєю «мамою» з'явилися на сцені в костюмах уболівальниць, а балет Сердючки — у футболках з антивоєнними гаслами.

На фестивалі Сердючка виконала пісні Swedish Lullaby, «Є пропозиція», Russia Goodbay.

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Артистка також виконала пісню латиською мовою та привітала російську співачку Аллу Пугачову, яка перебувала в залі.

Під час виступу Данилко в образі Сердючки зняв на сцені головний убір у вигляді зірки, без якого ніколи не з'являється на публіці.

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«Алло Борисівно, я візьму і зніму ось цю зірку при вас тут і щоб усі загадали бажання, одне бажання — щоб закінчилася війна», — сказав він під оплески публіки.

Після цього Данилко прикрив рукою голову з короткою стрижкою й побіг за лаштунки.

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Під час виступу мати Сердючки спустилася зі сцени до зали, щоб вручити квіти Пугачовій. Раптова поява Білоконь, яка з'явилася зі спини, спершу налякала Пугачову, але впізнавши актрису, співачка розсміялася.

На фестивалі також виступили Анна Буткевич, Настя Каменських та інші українські зірки. Закриття заходу відбулося вчора, 28 липня.

Також нагадаємо, що завадило виступу Вєрки Сердючки на столичному музичному фестивалі Atlas United 2024.

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