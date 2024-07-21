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Жертва відключень світла: стало відомо, чому Вєрка Сердючка насправді скасувала виступ на ATLAS

10:40 21 липня 2024
Вєрка Сердючка

Після того, як стало відомо, що український артист Андрій Данилко, який відомий своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, не братиме участь у музичному фестивалі Atlas United 2024, були озвучені різні причини: образився, що заборонили співати російськомовні хіти, проблеми із здоров'ям тощо.

Насправді ж причиною стали атаки російських варварів на енергосистему і постійні відключення світла. Про це розповів на пресконференції генеральний директор і засновник заходу Дмитро Сидоренко.

За його словами, Данилко залюбки погодився виступити на фестивалі, однак у нього виникли складнощі під час розробки україномовної програми.

Обговоривши ситуацію з організаторами, було прийнято рішення перенести виступ на наступний рік.

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«Ми з Андрієм багато разів зустрічалися. Він крутий і взагалі я дуже вдячний, що він відразу відгукнувся на нашу пропозицію. Але через багато технічних моментів, в тому числі й через блекаути, він просто фізично не встиг підготувати ту україномовну програму, яку ми анонсували», — сказав засновник Atlas Weekend.

Ще одним моментом, який здивував гостей фестивалю, стала підготовка Артемом Пивоваровим стрибка на сцену ATLAS UNITED стрибка з гітарою, яким він вражав у своїх шоу в Палаці Спорту. Через це саунд-чек артиста на фестивалі тривав аж п’ять (!!!) годин.

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Що ж до Андрія Данилка, то напередодні він здивував мережу своїм рідкісним фото, на яке відрегувало чимало його колег по сцені.

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