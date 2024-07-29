Потап показався на фестивалі Лайми Вайкуле і «вляпався» в новий скандал

Анонсувавши у літаку курс на Юрмалу, репер і продюсер Потап дійсно прилетів до Латвії, де його дружина Настя Каменських виступала на музичному фестивалі Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala'24.

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Фото з соцмереж продюсера

На фестивалі Каменських виконала свої хіти «Червоне вино» і «Я — Україна».

Крім Анастасії не фестивалі Вайкуле також заспівали Макс Барських, ALEKSEEV, Вєрка Сердючка та Анна Буткевич.

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Потап мовчки спостерігав за виступом дружини, проте від спільних фото на червоній доріжці пара утрималась.

В той же час головною сенсацію вихідних стала не поява репера у Латвії, а пояснення «тата пліткарів», блогера Богдана Беспалова про те, чому Потап не може повернутися в Україну.

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За інформацією блогера, артист оформлював документи на виїзд у скандально відомого одеського військкома Борисова (який має купу нерухомості за кордоном), і тепер ці всі документи анулюванні. Тобто, повернення репера додому може дійсно привести його до мобілізації.

Ще одна «сенсація» від Беспалова — про те, що Потап нібито відкрив міжнародний музичний лейбл за межами України. Його власницею стала Ганна Андрійчук, колишня подруга Насті Каменських, з якою Потапу раніше приписували романтичні стосунки. І найбільш скандальний аспект, який пов'язують з цим — те, що новий лейбл співпрацює з російськими артистами.

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Зокрема, згадується ім'я Дарії Тарасової, дружини одного із солістів гурту «Іванушки International». Особливо цинічним, на думку блогера, є те, що Потап нібито оформив лейбл не на своє ім'я, щоб уникнути можливих звинувачень та критики.

Нагадаємо, що дружина Потапа, співачка NK, теж не перестає дивувати прихильників. Так, нещодавно вона шокувала киян свою появою в столичному метро.

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