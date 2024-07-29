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Погода

Очікуються шквали вітру: киян попередили про погодні загрози 30 липня

13:55 29 липня 2024
Наслідки негоди в Києві (архівне фото)

На фоні зниження температури повітря в Києві у вівторок, 30 липня, очікується шквалистий вітер, пориви якого досягатимуть 15−20 метрів на секунду.

Як повідомила столична військова адміністрація, у зв'язку з цим в місті оголошено І рівень небезпечності.

Температура у Києві вночі становитие 14−16 градусів, вдень потеплішає до 22−24 С зі знаком «плюс».

Зважаючи на сильний вітер, містянам радять дотримутись основних безпекових правил:

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  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

А тим, хто вже сумує за спекою, нагадаємо, що нинішнім літом аномальна спека побила одразу три температурні рекорди у столиці — лише 11 липня мінімальна, максимальна та середньодобова температури виявилися значно вищіми за попередні рекордні показники.

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