Очікуються шквали вітру: киян попередили про погодні загрози 30 липня
На фоні зниження температури повітря в Києві у вівторок, 30 липня, очікується шквалистий вітер, пориви якого досягатимуть 15−20 метрів на секунду.
Як повідомила столична військова адміністрація, у зв'язку з цим в місті оголошено І рівень небезпечності.
Температура у Києві вночі становитие 14−16 градусів, вдень потеплішає до 22−24 С зі знаком «плюс».
Зважаючи на сильний вітер, містянам радять дотримутись основних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
А тим, хто вже сумує за спекою, нагадаємо, що нинішнім літом аномальна спека побила одразу три температурні рекорди у столиці — лише 11 липня мінімальна, максимальна та середньодобова температури виявилися значно вищіми за попередні рекордні показники.30
Читайте нас у Facebook