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Погода

Такого ще не було: у Києві за один день побито три температурні рекорди

12:16 12 липня 2024
Жінка та вода

Спекотна погода, що встановилася останніми днями в Україні, принесла із собою одразу три рекорди для столиці.

Як повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 липня в Києві:

  • мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7°С (попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С);
  • максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.

Синоптики не виключають, що у липні буде побитий загальний для України температурний рекорд, що був зафіксований у 2010 році на Луганщині: +42 градуси. Прогнозується, що спека відступить лише після 20 липня.

Фото Pixabay

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