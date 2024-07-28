Останні дні липня принесуть в Україну дощі та прохолоду
Погоду в нинішні вихідні визначає антициклон Gustav — 27−28 липня домінує суха сонячна погода, але у неділю до кордонів України наблизиться атмосферний фронт.
За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, фронт увечорі 28 липня принесе грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину. 28 липня протягом дня очікується +29+33 градуси, у південній частині +32+36 градусів.
А у ніч на понеділок, 29 липня, ці дощі підуть на північну частину України, захоплять Вінниччину, а потім, протягом дня, йтимуть далі на схід.
«Проте, у понеділок в тилу атмосферного фронту пошириться прохолодніше повітря і в більшості областей України 29 липня температура знизиться до +20+26 градусів (карта), лише південь та схід втримають сильну спеку до +30+35 градусів, але й туди вже у вівторок прийде температурна поміркованість до +25+28 градусів», — прогнозує синоптикиня.
У Києві 28 липня сухо, до +30+32 градусів. У ніч на понеділок ймовірний дощ з грозою, вдень 29 липня посвіжіє до +24+26 градусів.
Відстежити, як протягом останніх днів другого місяця літа змінюватиметься погода, можна за картами «Укргідрометцентру». До речі, з 1 серпня температура знов підвищуватиметься.
«Попри освіжаючі синоптичні новини, не забувайте, що в зв'язку із стрибками погоди, через проходження атмосферного фронту і зміни повітряних мас ймовірні загострення серцево-судинних недуг, млявість, головний біль, сонливість і все це у понеділок, коли робочий тиждень лише розпочнеться», — попереджає Наталія Діденко.
До речі, не тільки погодні умови, а й сонячні бурі впливатимуть за самопочуття людей. Адже напередодні Землю накрила досить сильна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), а сьогодня сонячна активність трохи знизилася — до К-індексу 3.
Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що літо 2024 року в Україні очікується на 1−2 градуси теплішим, ніж зазвичай. Вона зазначала, що найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни.
Фото Pixabay130
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