Поширювали заклики на підтримку війни: СБУ затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки затримала чергових зрадників, які виправдовували воєнні злочини росіян в Україні й поширювали заклики на підтримку війни.

За даними спецслужби, у Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію рф на власній сторінці у соцмережі.

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У ході розслідування було встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з москви до повномасштабного вторгнення рф.

Фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України, фальсифікував історичні факти.

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На Закарпатті фахівці СБУ викрили переселенку з Луганщини, яка вихваляла путіна та героїзувала «кадирівців». А мешканець Берегівського району на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію рф.

На Житомирщині викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточення ухилятися від мобілізації.

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Ще один — водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.

Інша фігурантка в «Однокласниках» закликала молитися за путіна.

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Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

- чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зрадникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо у Львові співробітники СБУ затримали молодиків, які готували серію підпалів авто українських військових. Місцеві мешканці діяли під керівництвом російських спецслужб.

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