Завдяки довгим рокам у шоубізнесі, співачка Леді Гага завела багато друзів з числа колег-артистів, а також, як виявляється, і серед політиків.

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Зокрема, серед її добрих знайомих — прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, який пишається тим, що його бабуся народилася в Одесі.

Під час Олімпіади в Парижі Атталь підійшов привітати співачку, і вона вирішила скористатися моментом, щоб показати свого нареченого.

«Це мій наречений Майкл», — сказала 38-річна артистка, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

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Річ у тому, що кілька років тому інсайдери повідомили, що Леді Гага серйозно налаштована у стосунках з Майклом Поланскі, якому зараз 46 років, і має намір будувати з ним майбутнє.

«Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проєктів, а потім зосередитися на тому, щоб все обміркувати. Вона мріє про дітей і бачить майбутнє з Майклом», — писали видання.

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У квітні в мережі з'явилися чутки про заручини пари після того, як на пальці співачки помітили обручку з великим каменем. А в червні Леді Гагу запідозрили у вагітності: журналісти зняли співачку на весіллі сестри і помітили живіт, що нібито округлився.

Незабаром Леді Гага ці чутки спростувала. Вона опублікувала у соцмережах короткий ролик, який підписала: «Не вагітна, просто гірко плачу у спортзалі».

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З Майклом Поланскі Леді Гага зустрічається з 2020 року. Бізнесмен не має відношення до світу шоубізнесу, закінчив Гарвард та заснував власну компанію, яка займається інвестиціями та благодійними проєктами у Кремнієвій долині.

Раніше співачка була заручена з актором Тейлором Кінні та зі своїм агентом Крістіаном Каріно — цим непростим стосункам вона присвятила пісню після розриву.

Крім того, в мережі з'являлися чутки про її роман з Бредлі Купером, який на світському заході познайомив співачку зі своєю донькою від Ірини Шейк.

Через нібито цей роман Леді Гагу почали ненавидіти росіяни — нібито вона «поцупила» актора у моделі Ірини Шейк.

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