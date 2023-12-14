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Світ

Нафарбувала губи і познайомилася з Леді Гагою: шестирічна донька Шейк та Купера дебютувала на червоній доріжці

16:26 14 грудня 2023
Купер та Шейк

Донька американської моделі Ірини Шейк та актора Бредлі Купера, шестирічна Лея, спробувала себе на акторській ниві: дівчинка виконала епізодичну роль у фільмі «Маестро», який зрежисував Бредлі.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Оскільки напередодні у Лос-Анджелі пройшла прем'єра картини, дівчинка з'явилась разом з батьком на червоній доріжці.

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Її мати, Ірина, як досвідчена селебріті, знає, що перший вихід у світ — та подія, яка має вразити усіх, а тому одягла дочку у сукню Dolce & Gabbana з леопардовим принтом і дозволила нафарбувати губи червоною помадою.

Через це Лея, звісно, була головною зіркою вечора. А тому вся увага — і фотографів, і гостей була прикута до неї. Дівчинка бентежилася, але обстановку розряджала давня подруга її батька Леді Гага. На одному зі знімків вона мило розмовляє з Леєю.

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Ірина, до речі, на прем’єру фільму не прийшла, щоб «не відволікати увагу громадськості від дочки». Водночас злі язики стверджують, що це «дурна відмазка», адже дебют доньки мати навряд чи пропустила — онлайн-трансляції ніхто не скасовував.

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Нагадаємо, після розставання з Іриною Шейк, 48-річний Бредлі Купер закрутив новий роман. Його подругою стала 28-річна модель Джіджі Хадід.

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