Ноу-хау у розмінуванні: Україна використовує фантастичні технології для знешкодження найнебезпечнішої російської міни

Українці придумали, як протидіяти дуже небезпечній російській зброї — неконтактному вибуховому пристрою «Охота». У ЗСУ створили сейсмічний імітатор кроків людини. Пристрій, створений для протидії «Охоте» — це металевий циліндр із шипом, який скидають із дрона, так, щоб шип увійшов у землю, у ґрунт подається сигнал, що імітує рух людини, і міна спрацьовує, повідомив ворожий Telegram-канал «Одна нога тут, другая там!». На каналі також показали фотографію пристрою, на ньому написано «Artemida» (богиня полювання в давньогрецькій міфології), пише Forbes.

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Серія «Охота» була розроблена ще в 1970-х роках, щоб зробити мінні поля більш смертоносними. Сапери все краще виявляли та знешкоджували міни, тож потрібна була нова зброя, яка б перешкоджала спробам подолання мінних полів.

Система «Охота» складається з п'яти стандартних протипіхотних мін та спеціального сенсорного пристрою для управління ними. Звичайним типом є стрибаючі міни ОЗМ-72 «Жаба», які зазвичай приводяться в дію за допомогою розтяжки. При спрацьовуванні «Жаба» підкидає в повітря гранату, яка детонує на висоті пояса, розкидаючи осколки зі смертельним радіусом 25 метрів.

«Охота» також може бути оснащена мінами спрямованої дії типу МОН-50 або міною на паличці ПОМЗ-2.

Створений пристрій має подібність до Thumper з науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року «Дюна». Пристрій із «Дюни» теж встромляється в землю, щоб імітувати вібрації людських кроків, проте він у книзі є принадою для м'ясоїдних піщаних хробаків, а не протипіхотних мін.

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Датчик «Охоты» виявляє і приблизно визначає місцезнаходження людини на відстані 90 метрів. Він може виявити будь-кого, хто наближається до мінного поля, задовго до того, як він усвідомлює, що воно там є.

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Коли цілі опиняються в зоні досяжності, «Охота» обирає найближчу міну і спрацьовує. Потім настає найнеприємніша частина.

Міна ОЗМ-72, яка розривається в повітрі, поранить як людей, що стоять вертикально, так і тих, хто лежить на землі і намагається повзти.

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Стверджується, що пристрій ідентифікує рухомих людей, незалежно від того, біжать вони, ходять, повзуть чи їдуть на лижах, і відрізняє їх від тварин і транспортних засобів за будь-яких погодних умов, з рівнем помилки лише 0,4%. Він може бути відкалібрований для адаптації до певних типів місцевості, таких як м'який або кам'янистий ґрунт.

«Україна використовує науково-фантастичну технологію для нейтралізації найнебезпечнішої міни росії», — зазначають у матеріалі.

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