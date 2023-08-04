Тільки на розмінування Миколаївщини 20 тисячам саперів потрібно 5 років: скільки мільйонів доларів коштує очищення від мін квадратного кілометра

ветеран війни, який створив підприємство з розмінування деокупованих територій «ГК ГРУП» Віталій Кучеренко з Житомира. — Важливо розуміти, що російські окупанти мінують не лише підступи до своїх позицій, ліній оборони, а й проводять хаотичне мінування сіл та містечок, сільськогосподарських угідь, лісів — задля того, щоб тероризувати мирне населення. — Зараз територія України, певно, найзабрудненіша країна у світі мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами , — каже. — Важливо розуміти, що російські окупанти мінують не лише підступи до своїх позицій, ліній оборони, а й проводять хаотичне мінування сіл та містечок, сільськогосподарських угідь, лісів — задля того, щоб тероризувати мирне населення. Підприємство Віталія Кучеренка стало переможцями конкурсної програми Українського ветеранського фонду Мінветеранів України, завдяки чому отримало від держави на свій розвиток мільйон гривень.

«Серед 148 осіб, яких ми вже навчили розмінування, 5 жінок»

— Скільки загалом коштує розмінування, скажімо, квадратного кілометра території?

— Від 2 до 6 доларів за квадратний метр — залежно від складності кожної конкретної ділянки (нагадаємо, в одному квадратному кілометрві мільйона квадратних метрів, тобто розмінування квадратного кілометра коштує від 2 до 6 мільйонів доларів. — Авт.).

— Одна високопоставлена представниця Міністерства у справах ветеранів України днями заявила, що ви маєте намір взяти на роботу десь тисячу фронтовиків, які за станом здоров’я або інших причин повертаються в цивільне життя. Дійсно, маєте такі плани?

— В принципі я готовий запросити й значно більше ветеранів, бо потреба в розмінуванні дуже велика. Ось приклад: згідно з розрахунками, якщо залучити одразу десь 20 тисяч демінерів (саперів), то для очищення лише Миколаївської області від мін, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів знадобиться 5−6 років. Зважте на те, що Миколаївщина, певно, не найбільш забруднена цими предметами область України.

На жаль, колосальні за площею території України (причому, не тільки суходіл, але й водойми) потребують розмінування, тож людей для цієї роботи знадобиться дуже багато. Моє підприємство має можливість і бажання взяти на себе виконання значної її частини. Головне — фінансування.

Віталій Кучеренко: «Через розв'язану росію війну Україна стала найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі»

— Певно, ветеранам війни простіше навчитися роботі сапера, ніж цивільним?

— Практика показала, що на ефективність навчання не впливає, фронтовик чи цивільний опановує роботу демінера. Тут слід сказати, що в серпні минулого року ми відкрили навчальний центр (він пройшов ліцензування). На сьогодні підготували в ньому 148 демінерів (не тільки для себе, але й інших організацій). До речі, серед цих людей 5 жінок. Я вам скажу, що вони дуже добре справляються — значною мірою завдяки тому, що психологічно готові до цієї складної роботи. Навіть більш врівноважені, уважніші, акуратніші, ніж деякі чоловіки. А ці якості при виконанні розмінування дуже важливі.

Зауважу, що ми запровадили два навчальні курси. На одному навчання триває 2,5 місяці. На другому — місяць.

— Ваші фахівці беруться знешкоджувати будь-які вибухонебезпечні предмети?

— Так, будь-які, але поки що окрім саморобних вибухових пристроїв.

— Яку техніку використовуєте для розмінування?

— Міношукачі, засоби захисту (бронежилети, каски, фартухи сапера, захисні маски), автомобілі, медичні засоби тощо. Номенклатура обладнання досить велика. Коштує все це дорого.

— Уже кілька українських розробників створили літаючі системи для виявлення мін і боєприпасів, що не розірвалися: коптери, оснащені магнітометрами для пошуку металевих предметів у ґрунті. Ви використовуєте системи пошуку мін з повітря?

— Коли такі системи успішно пройдуть випробування, ми готові використати їх у нашій роботі. Поки що, наскільки мені відомо, одні перебувають у стадії розробки, інші — випробувань.

Окупанти проводять хаотичні мінування територій, щоби тероризувати мирне населення. Фото ГУ ДСНС України

«Ветеранам, які прийдуть у нас на роботу, легше буде адаптуватися до мирного життя. Тому що значна частина нашого колективу — фронтовики»

— Хто ваші замовники?

— Це можуть бути як фізичні особи, так і підприємства будь-якої форми власності. Зараз до нас звертаються переважно приватні особи. Але оплату їхніх замовлень із розмінування беруть на себе переважно донори, яких ми самі шукаємо. Адже, повторюю, вартість таких робіт дуже велика, тому багато людей не мають стільки грошей, щоб заплатити за розмінування.

— Як ви знаходите донорів?

— Розробляємо проєкти розмінування конкретних населених пунктів, сільгоспугідь та подаємо на розгляд потенційним донорам, вказуючи зокрема соціальне значення населеного пункту, на розмінування якого просимо у них кошти.

— Можете назвати населені пункти, які ваші фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів?

— Зараз назвати не можу, бо повний обсяг робіт там ще не виконано. Після їх закінчення і передачі у встановленому порядку людям зможу оприлюднити цю інформацію. Додам, що процес розмінування дуже трудомісткий.

Ідея створити підприємство з розмінування територій виникла у Віталія, коли він брав участь у АТО

— Життя ваших саперів застраховане?

— Так. Причому — застраховано не лише працівників, а й саме підприємство. Це обов'язкова вимога законодавства.

— На яку суму застраховані ваші люди?

— Я не хотів би називати конкретні суми, бо у кожної страхової компанії вони різні.

— Ветерани охоче йдуть до вас працювати?

— Серед 148 осіб, яких ми вже підготували у своєму навчальному центрі, 23 — ветерани війни. Зауважу, що нам потрібні не тільки люди, які готові брати безпосередню участь у розмінуванні (скажімо, дослідити території з міношукачем), а й фахівці з інформування населення (зокрема, дітей у школах, садках) про мінну небезпеку, фахівці з нетехнічного обстеження (на цю роботу можемо брати людей з обмеженими можливостями, і ми вже взяли кількох фронтовиків з інвалідністю).

Важливо, що ветеранам, які прийдуть на роботу, легше буде адаптуватися до мирного життя. Тому що значна частина нашого колективу — фронтовики. Їм між собою простіше порозумітися, ніж із цивільними.

— Знаю, що ви 28 років прослужили в армії, брали участь у АТО. Ваша військова спеціальність — сапер?

— Ні, інша, але під час служби доводилося займатись і мінною справою. Вважаю, її своєю спорідненою.

— Як виникла ідея створити фірму з розмінування?

— На Донбасі під час участі в АТО на власні очі бачив, що існує потреба в очищенні від мін та інших вибухонебезпечних предметів великих за площею територій. Почав із ретельного вивчення всіх аспектів протимінної діяльності у тилу. Розробив план створення компанії. Набрав людей. Зареєстрував підприємство у 2020 році, а сертифікацію воно пройшло наступного 2021-го. На початку цього року ми пройшли ще й повторну сертифікацію.

На перший погляд, це було складне завдання. Але коли розібрався в нюансах, зрозумів, що мені це під силу. Головне — бажання та праця.

— Як розв'язували питання стартового капіталу?

— Стартовий капітал склали мої власні кошти та гроші моїх друзів. Потрібна була чимала сума, щоб створити підприємство. І потрібно ще більше грошей, щоб виконувати роботи з розмінування.

Раніше головний спеціаліст відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Дмитро Салтиков розповів, як проводиться розмінування фермерських угідь.

Нагадаємо, днями Хорватія надала Україні мільйон євро на розмінування.

Фото з відкритих джерел

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