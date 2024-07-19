«Це треба визнавати»: офіцер пояснив, коли в Чорному морі проведуть повноцінне розмінування

Витіснення ворога з Чорного моря дозволяє Україні вільніше проводити розмінування. Три країни-партнери України вже почали це робити. Які попередні результати та чи не заважають росіяни цій роботі, прокоментував речник ВМС Збройних Сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

ВІДЕО ДНЯ

«Загроза нікуди не поділася, тому що, попри те, що ми звільнили нашу акваторію від присутності російських кораблів, там доволі широко представлена російська авіація, — сказав він. — Вона зараз відіграє домінуючу роль — на жаль, це треба визнавати — в акваторії Чорного моря. Тому ніякі повномасштабні операції з розмінування в нашій акваторії наразі поки неможливо провести. Ми їх проводимо в щоденному режимі, звісно, не в тому об'ємі».

Щодо партнерів України, то вони вимушені так само реагувати на ці виклики, тому всі мають спільну проблему — російську федерацію, додав Плетенчук.

«Міни періодично потрапляють в територіальні води як Румунії, так і Болгарії, Турецької республіки, навіть Грузії. Потрапляли навіть до турецької протоки, до Босфору, — пояснив речник ВМС ЗСУ. — Тому, відповідно, ці країни так само діють в цьому напрямку. Допоки не будуть повністю закінчені бойові дії, допоки не буде відкрито турецькі протоки, які зараз закриті згідно з Конвенцією Монтре, про проведення повномасштабної, повноцінної операції з розмінування акваторії Чорного, бажано й Азовського моря, не йдеться».

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» повідомляли, що днями українські дрони вразили військову базу на Донузлаві у Криму.

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook