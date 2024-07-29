Чудові новини: енергетики розповіли, що буде зі світлом 30 липня

У понеділок, 29 липня, в Україні світло вимикатимуть з 20.00 до 22.00.

За інформацією «Укренерго», графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше. І триватимуть до 22:00, а не до 23:00.

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У вівторок, 30 липня, обмежень в електропостачанні не планується.

«На завтра обмеження світла не заплановані. Відключень світла не має бути», —повідомили у ДТЕК.



«Чудові новини. Згідно з інформацією від „Укренерго“, вівторок має пройти без відключень електрики», — додали в компанії.

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Нагадаємо, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Якщо застосовується одна черга графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — понад 12 годин обмежень.

Раніше ми писали, як охолодити кімнату в спеку навіть за відсутності світла.

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