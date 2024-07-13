Як охолодити кімнату в спеку: 5 лайфаків, які допоможуть навіть за відсутності світла

Аномальна спека, тривалий час без світла, коли не можна увімикнути кондиціонер, дуже негативно впливають на самопочуття людини.

Але покращити настрій можна, якщо заздалегідь подбати про те, щоб охолодити кімнату або квартиру. Зробити це можна й без кондиціонера.

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По-перше, потрібно перекрити шлях сонця до квартири. Для цього потрібно повісити на вікна штори та жалюзі. Бажано, щоб вони були темного кольору або штори-блекаут.

Відгородитися від світу також можна, заклеївши вікна сонцезахисною плівкою. Оскільки плівка пропускає частину променів, в кімнаті залишається достатньо світла, але температура не підіймається. Зовні вікно буде виглядати так, ніби його обклеїли фольгою. Усередині ж буде видно все, що відбувається на вулиці — просто трохи темніше.

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Коли є світло можна використовувати вентилятор та лід. Такий спосіб підійде тим, в кого немає кондиціонера.

Пляшку замороженої води акуратно розрізати, посипати кухонною сіллю та поставити її в тарілку перед працюючим вентилятором. Якщо немає можливості розрізати пляшку, її варто відкрити та засипати щіпку солі через шийку. Більше додавати не треба, занадто швидка реакція може пошкодити посудину.

Зменшити кількість техніки, що працює. Особливо це стосується мікрохвильовки, електродуховки, чайників та холодильників. Спека дуже відчувається, якщо пристрої працюють на пікових навантаженнях та прогріваються до 60−80°C.

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При провітрюванні квартири варто враховувати температуру повітря ззовні приміщення. Якщо на вулиці дуже спекотно, то після провітрювання в кімнаті стане ще тепліше. Через конвекцію повітря, кімната віддає свою прохолоду назовні, натомість отримуючи тепло. А ось коли на вулиці холодніше, ніж в квартирі, тоді кімната віддає свій жар назовні, отримуючи прохолоду.

Також можна використовувати холодні чи мокрі простирадла. Коли є світло, сховати простирадло у великий пакет, але так, щоб на тканину не потрапляла волога, й покласти на 15−20 хвилин у морозильник. Дістати простирадло та розстелити його. Ще 30−40 хвилин воно буде дарувати бажану прохолоду.

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Можна також скористатися «мокрим» способом екстреного охолодження приміщення без кондиціонера. Для цього взяти великий шматок тканини (простирадло, нічна сорочка, банний рушник), сполоснути його у холодній воді, злегка віджати й повісити цю тканину на вікно або сушку, яку поставили біля вікна.

Так повітря з вулиці буде проходити через «вологий фільтр» і трохи охолоджуватися. Цей нехитрий спосіб займе 10−15 хвилин часу та подарує час свіжої прохолоди. Чим холодніше повітря і більший розмір речі, тим довше вона буде сохнути.

Також варто пам'ятати про вологе прибирання. Воно допоможе домогтися оптимального мікроклімату. Для максимального ефекту варто використовувати крижану воду. Для цього у відро з холодною водою додати до 300 грамів льоду. Він знизить температуру, що допоможе швидше охолодити повітря в кімнаті.

Також потрібно пам'ятати ще про деякі лайфхаки, які допоможуть знизити температуру в квартирі чи будинку.

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