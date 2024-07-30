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Дачнику на замітку: простий спосіб швидко та ефективно позбутися запаху з вуличного туалету

18:12 30 липня 2024
Туалет

Під час літньої спеки багато українців проводять час на дачі. Досвідчені садівники розповіли, як можна позбутися запаху у вуличному туалеті, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

«Є простий та надійний засіб, який впорається з неприємним запахом і усуне його надовго. Це звичайна сода, яка працює краще за будь-яку хімію. У 10 літрах води розчиніть половину пачки звичайної соди, ретельно перемішуючи до повного розчинення. Вилийте розчин у вуличний туалет, і незабаром неприємний запах зникне», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали також, як можна позбутися неприємного запаху з вуличного туалету за допомогою золи, тирси, кропиви та помідорів.

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