Киньте це у вигрібну яму — і неприємного запаху як не бувало: лайфхак для дачників

В літні місяці багато українців проводять час на дачі. Під час спеки часто буває так, що від дачного туалету відчувається поганий запах. Досвідчені дачники розповіли, як можна впоратися із цією проблемою, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Для того, щоб нейтралізувати неприємний запах, у вигрібну яму можна кинути такі речовини:

- Зола. Як не дивно, але цей універсальний засіб, яким і грядки удобрюють та шкідників відлякують, допоможе впоратися із запахом у дачному туалеті.

- Тирса. Особливо гарна в цьому плані тирса свіжа і хвойна. До того вирішується питання з утилізацією цього матеріалу, коли на город їх виносити не дуже хочеться.

- Кропива. Один недолік — незабаром на ділянці не залишиться цієї рослини. А в іншому достатньо подрібнити стебло та листя та відправити цю масу на дно ями.

- Помідори. Не самі овочі, а томатне бадилля. Догляд за цією рослиною потребує періодичного видалення непотрібних відростків. Їх можна кидати на дно ями. Чим більше рослинності — тим менший неприємний запах у дачному туалеті.

Як писали «ФАКТИ», дачникам, які на ділянках облаштували вигрібні ями, радять також висаджувати біля них рослини, які допомагають боротися із надмірною вологістю у таких місцях.

А в Італії для нейтралізації неприємного запаху в туалеті використовують цибулю.

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