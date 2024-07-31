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Намагався підпалити будівлю військкомату на Вінниччині: затримано агента росії

11:11 31 липня 2024
затримання

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці чергового зрадника. Контррозвідники СБУ затримали його «по гарячих слідах», після того, як чоловік кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

За даними СБУ, зрадником виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору фсб через пошуки швидкого заробітку в інтернеті.

На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби.

За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

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Після «тестових» завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти «відрядили» свого поплічника на Вінниччину.

Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання диверсант мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

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Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Київщині затримали чоловіка та жінку, які за завданням росіян, спалили автомобілі військових та волонтерів.

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