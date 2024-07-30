Зазіхнули на «легкі» гроші: під Києвом пара черкасців за завданням росіян спалила автомобілі військових та волонтерів

В Україні триває боротьба з колаборантами. На Київщині затримали чоловіка та жінку, які на замовлення вночі 29 липня підпалили одну військову та ще дві волонтерські автівки. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Служба безпеки та Національна поліція затримали неодружену пару, яка виконувала завдання рф щодо підпалів авто Сил оборони на Київщині. За матеріалами справи, для знищення автотранспорту українських захисників окупанти залучили 25-річного жителя Черкащини та його 20-річну співмешканку, які шукали в інтернеті швидкого заробітку. На початку липня цього року на їхнє „резюме“ відповів представник країни-агресора і запропонував їм гроші в обмін на знищення автомобілів ЗСУ. Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили „на погодження“ своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на „потрібні“ локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Мова йде про службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус та позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для передачі Силам оборони», — йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на місці злочину, фігуранти фільмували загоряння автотранспорту для подальшої передачі «звіту» куратору.

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«Співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали обох зловмисників за лічені години „по гарячих слідах“. У затриманих вилучено запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора. За даними слідства, комунікація між куратором та фігурантами відбувалась в анонімному чаті популярного месенджера. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми», — повідомили в СБУ.

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Також стало відомо, що евак медслужби невідомі спалили в столиці України. Про це повідомила керівниця медслужби 3-ої ОШБ Вікторія Ковач.

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«Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», днями у Рівному зловили палія автомобіля військових.

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