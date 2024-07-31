Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук був змушений завести офіційну сторінку у мережі: що стало причиною

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив українців, що на тлі поширення фейкових акаунтів з його ім’ям вирішив вжити відповідних заходів та створити офіційну сторінку у соціальній мережі Facebook.

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Про це Олещук написав у Telegram-каналі.

«Всім доброго ранку! У зв’язку із поширенням фейкових акаунтів на моє ім’я у соціальній мережі „Facebook“, прийняв рішення створити офіційну сторінку у цій соцмережі», — написав Олещук.

Крім того, він також зауважив, що починає публікувати результати бойової роботи ППО за 31 липня на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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Там же генерал розмістив перший пост з відео збиття «шахеда» на Східному напрямку вранці 31 липня.

«Пам'ятайте, що навіть після ураження, ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу на землі!» — написав командувач.

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Нагадаємо, що у ніч на 31 липня була одна з наймасовіших атак України «шахедами» за всю війну та наймасовіша атака Києва за 2024 рік. Столиця стала цього разу головною метою російських загарбників.

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