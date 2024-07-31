40.78 / 41.32 44.19 / 44.88
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук був змушений завести офіційну сторінку у мережі: що стало причиною

11:33 31 липня 2024
Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив українців, що на тлі поширення фейкових акаунтів з його ім’ям вирішив вжити відповідних заходів та створити офіційну сторінку у соціальній мережі Facebook.

Про це Олещук написав у Telegram-каналі.

«Всім доброго ранку! У зв’язку із поширенням фейкових акаунтів на моє ім’я у соціальній мережі „Facebook“, прийняв рішення створити офіційну сторінку у цій соцмережі», — написав Олещук.

Крім того, він також зауважив, що починає публікувати результати бойової роботи ППО за 31 липня на своїй офіційній Facebook-сторінці.

РЕКЛАМА

Там же генерал розмістив перший пост з відео збиття «шахеда» на Східному напрямку вранці 31 липня.

«Пам'ятайте, що навіть після ураження, ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу на землі!» — написав командувач.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у ніч на 31 липня була одна з наймасовіших атак України «шахедами» за всю війну та наймасовіша атака Києва за 2024 рік. Столиця стала цього разу головною метою російських загарбників.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Велятинська дзяма

«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

помідори на грядці

Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

Овочевий салат на зиму

Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

комунальники

«Не погоджуйтесь на договір реструктуризації»: адвокат пояснив, як правильно зустрічати комунальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту