Нічна атака ворога: під Києвом сталася пожежа

Внаслідок атаки дронів-камікадзе в ніч на 31 липня, у Київській області горів приватний будинок, повідомили у ДСНС.

Пожежа сталася внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника у Броварському районі під Києвом.

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За інформацією рятувальників, сталося руйнування приватного будинку з подальшим горінням. Вогонь ліквідували о 4:14. Пожежа поширилася на площу 60 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає.

До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Унаслідок падіння уламків БпЛА постраждали 13 приватних будинків у 4 районах області. Пошкоджено фасади, покрівлі дахів, вибито вікна.

У Повітряних Силах повідомили, що в ніч на 31 липня 2024 року росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ рф).

Більшість цілей було спрямовано на Київ та область.

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«Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136. Таку ж кількість „шахедів“ ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників», — повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

Нагадаємо, перед цим кілька днів поспіль противник атакував об'єкти портової інфраструктури Одеської області.

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