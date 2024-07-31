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Ворог здійснив одну з наймасованіших атак України ударними БпЛА за увесь час війни

8:24 31 липня 2024
ЗСУ

Вночі на 31 липня війська росії здійснили одну з наймасованіших атак України дронами.

Головною ціллю агресора став Київ. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на столицю хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

За даними КМВА, це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад 30 БПЛА. В столиці без жертв та руйнувань.

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Вранці у Києві знову лунала тривога.

«Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БпЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття!», — йдеться у повідомленні столичної військової адміністрації.

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Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника, уточнили у КМВА.

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На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.

Агресор також бив по Дніпропетровщині — Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

«Дякую нашим оборонцям неба за цілодобовий захист!», — відзначив керівник області.

За його інформацією, вночі та вранці українські захисники знищили в небі над областю 6 шахедів.

Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше — понівечене. Люди не постраждали.

Як повідомляли «ФАКТИ», останні кілька днів противник атакував Ізмаїльський район Одещини. Мішенями стали об'єкти портової інфраструктури. Уламки російських дронів були виявлені й у Румунії.

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