Ворог здійснив одну з наймасованіших атак України ударними БпЛА за увесь час війни
Вночі на 31 липня війська росії здійснили одну з наймасованіших атак України дронами.
Головною ціллю агресора став Київ. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на столицю хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
За даними КМВА, це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад 30 БПЛА. В столиці без жертв та руйнувань.
Вранці у Києві знову лунала тривога.
«Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БпЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття!», — йдеться у повідомленні столичної військової адміністрації.
Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника, уточнили у КМВА.
На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.
Агресор також бив по Дніпропетровщині — Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
«Дякую нашим оборонцям неба за цілодобовий захист!», — відзначив керівник області.
За його інформацією, вночі та вранці українські захисники знищили в небі над областю 6 шахедів.
Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше — понівечене. Люди не постраждали.
Як повідомляли «ФАКТИ», останні кілька днів противник атакував Ізмаїльський район Одещини. Мішенями стали об'єкти портової інфраструктури. Уламки російських дронів були виявлені й у Румунії.630
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