Отруїв жінку заради її грошей та автомобіля: у Києві затримали 67-річного зловмисника

У Києві правоохоронці затримали 67-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки.

За інформацією столичної поліції, він протягом кількох місяців труїв жінку заради її грошей та автомобіля.

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Чоловік прожив з жінкою близько 15 років. Останні три місяці він труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої.

В результаті отруєння високотоксичним важким металом жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні.

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«Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися — порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні», — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть місцевої мешканки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

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Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалось — забрав автомобіль загиблої та близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області, повідомили правоохоронці.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.

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Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про подвійне вбивство в Харкові. Там чоловік з рушниці застрелив дружину та доньку.

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