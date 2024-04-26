Подвійне убивство в Харкові: чоловік з рушниці застрелив дружину та доньку

У Харкові, який днями зазнав удару по телевежі, правоохоронці затримали чоловіка, який з рушниці застрелив дружину та доньку. За даними слідства, 24 квітня 2024 року ввечері підозрюваний прийшов додому і вкотре посварився з 46-річною дружиною, щодо якої він регулярно чинив домашнє насильство.

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За повідомленням обласної прокуратури, останнім часом причиною сварок подружжя та їхньої спільної 28-річної доньки було зловживання азартними іграми. Саме через свої програші чоловік бив дружину, вимагаючи в неї гроші.

Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно — чоловік взяв мисливську рушницю і застрелив дружину. Коли ж із сусідньої кімнати на звук пострілу вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її, після чого втік з будинку.

Знаряддя вбивства

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25 квітня правоохоронці знайшли підозрюваного, який переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чому ігроманія, або лудоманія (надмірне захоплення азартними іграми тощо) стає надпроблемою українського суспільства, особливо під час війни.

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