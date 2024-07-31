Стосується посвідчень водія: з 1 серпня людей за кермом чекають серйозні зміни

Починаючи з серпня, в Україні видаватимуть нові посвідчення водія. Про це нагадали у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

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Адже саме з 1 серпня набуває чинності нова система видачі посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з посиленим захистом від підробок.

Рішення про запровадження нових документів ухвалив Кабінет міністрів у грудні 2023 року. Річ у тому, що з розвитком технологій виникає ризик підробки документів, а отже — необхідність використання додаткових елементів захисту для зниження такої ймовірності.

За даними правоохоронних органів, підробка посвідчень водіїв останнім часом значно активізувалася.

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Нова система видачі документів допоможе підвищити рівень безпеки на дорогах та ускладнити діяльність зловмисників, які займаються виготовленням підробок.

Громадянам будуть видавати права водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту, які знизять ймовірність підробки. Це дозволить у режимі онлайн перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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При цьому посвідчення водія старого зразка будуть також дійсні до дати, зазначеної на самому посвідченні. Поміняти їх можна за бажанням, але це необов’язково.

Як повідомляли «ФАКТИ», у 2024 році в Україні зросла вартість низки послуг для водіїв.

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