Стати автомобілістом буде важче: МВС підняло вартість низки послуг для водіїв

В Україні з 1 січня зросла плата за надання послуг Міністерства внутрішніх справ (МВС). Відповідна постанова Кабміну набула чинності з 1 січня 2024 року.



Згідно з документом, збільшується вартість з надання сервісних послуг МВС, зокрема:

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- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень,

- прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень,

- прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень.

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Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

Нагадаємо, в Україні спростили послугу заміни посвідчення водія. Тепер документ можна не тільки в сервісному центрі МВС, а й у відділенні Укрпошти, або замовити доставку водійського посвідчення на будь-яку зручну адресу.

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