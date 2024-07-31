Важливий результат: Зеленський прокоментував ефективність роботи ППО вночі

Президент Володимир Зеленський відзначив, що у ніч на 31 липня українська протиповітряна оборона збила всі 89 дронів, які запустили російські терористи.

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Про це він написав у соціальній мережі.

«89 „Шахедів“ збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат», — написав очільник держави, показавши фото бойової роботи захисників неба.

Відмінний результат показали мобільні групи ППО

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...воїни-зенітники

...і пілоти Повітряних Сил

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За словами президента, українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення.

«Така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта. І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів — достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно», — констатував Зеленський.

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Зазначимо, що атака дронів на Київ минулої ночі стала наймасовішою з початку 2024 року. Основну кількість ворожих дронів було збито на Київщині.

А тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук створив офіційну сторінку у Facebook, пояснивши, що зробив це на тлі поширення фейкових акаунтів з його ім’ям.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official



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