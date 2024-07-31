«Живуть у пацифістському міхурі»: голова комітету Бундестагу з оборони про дві парламентські групи

У німецькому Бундестазі, де депутати закликали дати потужну відповідь путіну, три парламентські групи, включно з Вільною демократичною партією, партією «Зелених», а також ХДС/ХСС, переконані, що Україна має перемогти у війні.

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Про це заявив депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Маркус Фабер у коментарі Guildhall.

«У німецькому Бундестазі п'ять парламентських груп. Крайні праві, я вважаю, хотіли б, щоб путін переміг. Мені шкода це говорити, але так воно і є. Але вони ніколи не доб'ються успіху і не увійдуть в уряд. Є ще чотири парламентські групи, з яких, я думаю, три — моя група, а також консерватори і „зелені“ — на 100% впевнені, що Україна повинна виграти цю війну. Агресивна війна не може закінчитися успіхом агресора, це тільки викличе нову війну. Їм ясно, що Україна повинна перемогти в цій війні. А ось у четвертій групі, серед соціал-демократів — підхід неоднозначний. Одні кажуть, що Україна не повинна програти, деякі кажуть, що Україна повинна перемогти — залежить від конкретної людини», — заявив політик.

На його думку, деякі з них (депутатів Бундестагу. — Авт.) все ще живуть у свого роду пацифістському міхурі 1990-х років.

«Після холодної війни деякі з них так і не зрозуміли, що в Кремлі сидить справжній диктатор, дуже агресивна людина, і його не вразить наша готовність до дискусії. Його не вразить наша слабкість. Тому я думаю, що ми не повинні провокувати його своїми слабкостями. Я думаю, що єдине, що допоможе в такій ситуації, — це бути сильними, бути єдиними, мати працюючу оборону. Це єдине, що може стримати путіна… Українці б'ються за свою країну і за своє майбутнє, але очевидно, що в інтересах Європи також знизити російський потенціал до агресії. І Україна знижує цей потенціал росії щодня. Кожен знищений російський танк — це мінус один танк, який може атакувати Естонію, Латвію чи іншу країну», — підсумував Маркус Фабер.

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Раніше глава комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що перемога України — запобігання катастрофі та ключ до миру на Заході. Головне завдання країн Заходу — допомогти Україні витримати агресивний тиск росії, який відбувається прямо зараз, а далі — надати Україні такий обсяг допомоги, щоб допомогти їй перемогти, що є ключем до миру та запобіганням катастрофі на самому Заході.

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