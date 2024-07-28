У Бундестазі закликали дати потужну відповідь путіну: про що йдеться

Терористичні атаки росії, спрямовані на Україну, у тому числі на руйнування цивільних об'єктів та вбивство мирного населення, показують всю суть російського режиму. Країни НАТО, які нещодавно відвідали саміт у Вашингтоні, мають дати потужну відповідь путіну — максимально посилити ППО України та дозволити українським військовим знищувати військові цілі на території росії. Про це заявив депутат Бундестагу від партії «Зелених» Себастьян Шефер.

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«Теракт, скоєний у понеділок (політик говорить про ракетну атаку росії на Київ, у тому числі на дитячу лікарню „Охматдит“ 8 липня 2024 року, в результаті якої загинули 33 особи, з них 5 дітей, і 121 особа отримала поранення. — Авт.), ще раз показав характер російського режиму. Це чистий тероризм! Напад на дитячу лікарню показує всю жорстокість російського диктатора та його прихильників. Я вважаю, що це було вітання саміту НАТО. І я щиро вірю, що країни НАТО дадуть дуже сильну відповідь путіну та росії, бо тільки так ми зможемо прийти до миру. росія має відвести свої війська та припинити напади. Ми (країни Заходу. — Авт.) маємо зробити українське небо безпечним», — зазначив німецький депутат.

За його словами, він зрадів, коли почув, як президент Байден оголосив про постачання нових систем Patriot в Україну.

«Я дуже радий, що Німеччина докладала справді величезних зусиль і не пасла задніх, коли йшлося про ППО для України. Єдина відповідь, яка можлива (на скоєний росією варварський теракт. — Авт.) — додаткова підтримка України. Потрібні винищувачі F-16 якнайшвидше і нам потрібно закрити небо над Україною. Ми маємо дозволити нашим українським друзям знищувати бази, з яких стартують літаки російського терористичного режиму. І ми повинні дозволити нашим українським друзям знищувати ракети на території росії та в Криму до того, як вони стартують», — закликав член Бундестагу.

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Раніше повідомлялося, що український дрон вразив літак на аеродромі «Оленья» у Мурманській області. А під Курськом після атаки дронів горить нафтобаза.

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