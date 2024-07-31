Головна фінансова планета Меркурій буде ретроградною: які три знаки Зодіаку розбагатіють у серпні

Всупереч тому, що серпень принесе добрі новини щонайменше трьом знакам Зодіаку, в цілому його можна легко назвати безгрошовим місяцем.

Причина — в тому, що головна фінансова планета Меркурій стане ретроградною, пише сайт з гороскопами.

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Але крім Меркурія на небі буде помітним ще й Марс. Саме завдяки йому три знаки Зодіаку зможуть розраховувати на суттєве покращення матеріального становища.

Овен

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Марс — чудовий помічник для Овнів. Очевидно, що якщо він зараз перебуває в хорошій позиції, то люди даного Знаку зможуть отримати те, чого хочуть. Це буде дуже сприятливий час для підвищення їхньої робочої активності. Насамперед це торкнеться невідкладних справ. Головне зараз правильно розрахувати свій місячний бюджет, тому що його легко можна перевищити, адже, на жаль, ретро-Меркурій не додасть Овнам уважності та обережності.

Скорпіон

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Марс подарує Скорпіонам більше мотивації, ніж будь-кому ще. Це означає, що настає гарний час для переговорів, співбесід, адже інші люди будуть менш мотивованими і слабкшими ментально. З великою ймовірністю Скорпіони зможуть отримати бажану роботу, або виторгувати нові сприятливі умови на актуальному місці. Також серпень стане часом, коли можна і навіть потрібно виходити за звичні рамки і не лінуватися. Скорпіонам все одно варто бути напоготові, адже Венера та Меркурій будуть вкрай деструктивні.

Козоріг

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Козороги теж перебуватимуть під заступництвом Марса. Цим людям вдасться суттєво досягти успіху в пошуках нової мотивації. Серпень для народжених під цим знаком стане дуже важливим часом. Швидше за все, Козороги матимуть змогу вийти на новий рівень інтелектуального розвитку. Це чудовий час для того, щоб спробувати себе у чомусь новому. Будь-яка мета виправдовуватиме засоби її досягнення, тому настав час пожертвувати чимось другорядним заради успіхів у роботі та бізнесі. Козероги при правильному докладанні зусиль зможуть стати набагато щасливішими та успішнішими.

Також нагадаємо, що днями астрологи назвали найвдаліший день серпня для кожного знаку зодіаку.

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