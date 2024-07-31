Є навіть солодкі шовковиці: Тіна Кароль похвалилася врожаєм з присадибної ділянки (відео)
Українська співачка Тіна Кароль вже багато років мешкає в приватному будинку під Києвом, на території якого є сад і город. Там же знаходиться і знаменита драбина, на якій Тіна набирається натхнення до творчості.
Як і кожна справжня українка, співачка любить підкреслити, що має хист до суто «жіночих» справ. І якщо для Олі Полякової це — приготування смачних страв для сім'ї, то для Тіни — робота на дачі та городі.
Кожного року Тіна Кароль публікує у соціальній мережі «звіт» про вирощений урожай.
Цього року у співачки дозріли яблука, полуниця та ожина.
А також — смачні великі шовковиці, які Тіна принесла в будинок, і, вочевидь, не могла дочекатись, коли їх можна буде покуштувати.
Також відомо, що співачка любить солити ягоди. Вона неодноразово розповідала, що використовує для цього гімалайську сіль, бо вона не така солона, як інші.
А на додачу до хатніх справ зірка української сцени ще й встигає попрацювати на телебаченні, привертаючи увагу співвітчизників до несправедливо забутого пісенного надбання.
Фото instagram.com/tina_karol/59
Читайте нас у Facebook