Є навіть солодкі шовковиці: Тіна Кароль похвалилася врожаєм з присадибної ділянки (відео)

Українська співачка Тіна Кароль вже багато років мешкає в приватному будинку під Києвом, на території якого є сад і город. Там же знаходиться і знаменита драбина, на якій Тіна набирається натхнення до творчості.

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Як і кожна справжня українка, співачка любить підкреслити, що має хист до суто «жіночих» справ. І якщо для Олі Полякової це — приготування смачних страв для сім'ї, то для Тіни — робота на дачі та городі.

Кожного року Тіна Кароль публікує у соціальній мережі «звіт» про вирощений урожай.

Цього року у співачки дозріли яблука, полуниця та ожина.

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Врожай в саду співачки-2024

А також — смачні великі шовковиці, які Тіна принесла в будинок, і, вочевидь, не могла дочекатись, коли їх можна буде покуштувати.

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Також відомо, що співачка любить солити ягоди. Вона неодноразово розповідала, що використовує для цього гімалайську сіль, бо вона не така солона, як інші.

А на додачу до хатніх справ зірка української сцени ще й встигає попрацювати на телебаченні, привертаючи увагу співвітчизників до несправедливо забутого пісенного надбання.

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Фото instagram.com/tina_karol/

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