На драбині: Тіна Кароль розкрила місце свого натхнення
Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно пройшла курс військового вишколу, вразила світлинами на своїй сторінці у соціальній мережі. Тіна відверто ділиться моментами особистого життя, спонукаючи шанувальників до коментарів.
Співачка виклала фото з саду, у якому вона зазвичай відпочиває та надихається. Для фотосесії Тіна вибрала кілька відвертих суконь, у яких лежить посеред трави, позує біля троянд та піднімається садовою драбиною.
«Моє місце гармонії та натхнення, де думки знаходять свій спокій», — підписала світлини Тіна, запитавши, де та чим надихаються її підписники.
У коментарях поділилися, що спокій — це час, який проводять з сім’єю та відреагували на фото самої співачки.
«Спокій — це проводити час разом з сім’єю», — написали підписники.
«У мʼятному костюмі-сітці така сексі», — зауважили дописувачі.
«Ваш город — це щось», — милувалися краєвидами у коментарях.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилась особистою історією.
Раніше відома співачка розказала, що зараз необхідно всім українцям.113
Читайте нас у Facebook