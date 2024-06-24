На драбині: Тіна Кароль розкрила місце свого натхнення

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно пройшла курс військового вишколу, вразила світлинами на своїй сторінці у соціальній мережі. Тіна відверто ділиться моментами особистого життя, спонукаючи шанувальників до коментарів.

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Співачка виклала фото з саду, у якому вона зазвичай відпочиває та надихається. Для фотосесії Тіна вибрала кілька відвертих суконь, у яких лежить посеред трави, позує біля троянд та піднімається садовою драбиною.

«Моє місце гармонії та натхнення, де думки знаходять свій спокій», — підписала світлини Тіна, запитавши, де та чим надихаються її підписники.

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У коментарях поділилися, що спокій — це час, який проводять з сім’єю та відреагували на фото самої співачки.

«Спокій — це проводити час разом з сім’єю», — написали підписники.

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«У мʼятному костюмі-сітці така сексі», — зауважили дописувачі.

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«Ваш город — це щось», — милувалися краєвидами у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилась особистою історією.

Раніше відома співачка розказала, що зараз необхідно всім українцям.

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