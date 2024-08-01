«Сьогодні у мене, схоже, другий день народження»: російський дрон вразив будинок Іллі Пономарьова під Києвом (фото)

Росіяни вночі 1 серпня атакувала Київську область «шахедами». Уламки одного із збитих дронів потрапили біля будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова.

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«Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше», — написав політик.

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Журналісти OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела, повідомили, що чоловік отримав численні поранення, його життю нічого не загрожує. Співрозмовники видання також зазначили, що російський безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей будинку Пономарьова, а сам будинок зруйновано.

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Перед цим, під час масованої атаки між 3 та 4 годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО і вони впали на відстані 50−100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

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Тоді було зроблено висновок, що будинок Пономарьова не було ціллю, проте сьогоднішня нічна атака показала, що саме російський опозиціонер був під прицілом, зазначають джерела.

Нагадаємо, що Ілля Пономарьов є російським опозиційним політичним діячем. З 2014 року мешкає в еміграції. У минулому — депутат Державної думи росії 5-го та 6-го скликань, член фракції «Справедлива Росія», член Ради Лівого фронту.

20 березня 2014 року єдиний проголосував у Держдумі проти російської анексії Криму, не погодившись із процедурою анексії. 18 червня 2014 року виїхав із росії.

Як писали «ФАКТИ», позаминулої ночі ворог здійснив одну з наймасовіших атак України ударними БПЛА за весь час війни.

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