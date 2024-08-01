Нічна атака на Київщину: всі дрони збиті, але є руйнування та поранені, — голова області (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 1 серпня було атаковано Київську область. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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«Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки продовжується. Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, у ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області росії та тимчасово окупованого Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда — Крим, Курськ — рф. Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

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Як писали «ФАКТИ», позаминулої ночі ворог здійснив одну з наймасованіших атак України ударними БпЛА за увесь час війни.

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