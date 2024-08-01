Китай розширив обмеження на експорт військових безпілотників після візиту украінського міністра

Китай скоригував свій експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання. А все тому, що Пекін стикається зі зростаючою критикою з боку США і їхніх союзників через підтримку зусиль росії на полі бою в Україні, пише Bloomberg.

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Низка відомств, включаючи Центральну військову комісію, внесли до «чорного списку» безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням. Зміни вносяться до списку, опублікованого минулого року, і набудуть чинності з 1 вересня.

Міністерство торгівлі Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для «розповсюдження зброї масового знищення, тероризму або у військових цілях».

Уряд президента Сі Цзіньпіна оприлюднив цю директиву через кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

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Нагадаємо, що нещодавно європейські чиновники заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, яку росія застосовує в Україні, повідомляє Bloomberg. Китай заперечує такі звинувачення, заявляючи, що азійська країна не надавала зброї жодній зі сторін конфлікту в Україні і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

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