Для війни в Україні: Китай та росія розробляють новий ударний безпілотник, схожий на іранський Shahed

Компанії в Китаї і росії, очільники яких нещодавно провели перемовини, розробляють новий ударний безпілотник, аналогічний іранському дрону Shahed. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на європейських чиновників. Вони вважають, що це може свідчити про те, що Пекін наближається до надання летальної військової допомоги росії, від чого застерігали західні офіційні особи.

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За інформацією джерел Bloomberg, російські та китайські компанії провели переговори у 2023 році з метою копіювання іранського безпілотника Shahed і вже почали розробляти та тестувати нову версію безпілотного літального апарата. Проте китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Співрозмовники видання не назвали тип розроблюваного безпілотника, але китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який зовні нібито схожий на іранський Shahed 136.

«Надання росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном росії, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників. Сі Цзіньпін намагається зобразити Китай як нейтральну країну в конфлікті в Україні, хоча західні офіційні особи заявляють, що він надавав компоненти та іншу підтримку військам президента путіна», — пише Bloomberg.

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Водночас офіційні особи США заявляють, що Китай утримується від прямого надання зброї та артилерії росії, що могло б призвести до безпрецедентної ескалації та застосування санкцій проти Китаю. За оцінками США, Китай розглядає можливість надсилання росії повністю збудованих безпілотників, але водночас надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони, повідомив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що чіткого бажання досягти миру в Україні зі сторони Китаю поки що не помітно.

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