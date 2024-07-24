«Такої готовності не спостерігається»: чим закінчилися переговори Кулеби з главою МЗС Китаю Ван Ї

У середу, 24 липня, у китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів понад три години переговорів з главою МЗС Китаю Ван Ї у рамках візиту, під час якого країни обговорювали шляхи досягнення «справедливого миру» у війні з росією. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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Перед початком зустрічі Кулеба заявив, що очікує «ґрунтовних і предметних переговорів про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і, найголовніше, про шлях до миру».

Головною темою переговорів став пошук шляхів припинення агресії рф та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Кулеба окремо поінформував про результати Саміту миру та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

Також очільник українського МЗС довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з боку рф не спостерігається.

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«Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, і роль Китаю як глобальної сили миру є важливою», — зазначив він.

Український міністр також звернув увагу на те, що «російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм та Європою».

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Нагадаємо, 23 липня Кулеба приїхав до Китаю на запрошення Ван Ї. Український дипломат перебуватиме там до 25 липня. Відзначимо, що Кулеба є найвищим українським посадовцем, який відвідав Китай з моменту початку повномасштабного вторгнення росії.

Що заявили у Китаї за підсумками переговорів

Ван Ї зазначив, що Китай та Україна є взаємно дружніми країнами, і те, що було досягнуто під час їхньої взаємодії, — це дружба й співпраця.

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«Ми повинні взяти це за основу, підтримувати спілкування та обмін, зміцнювати взаємну довіру, продовжувати традиційну дружбу, сприяти зближенню між людьми і сприяти здоровому і стабільному розвитку китайсько-українських відносин», — заявив Ван Ї.

Ван Ї зазначив, що війна в Україні триває вже третій рік та конфлікт все ще триває з ризиком ескалації та поширення.

«Китай завжди був твердо прихильний сприянню політичному вирішенню кризи», — заявив він.

Позиція Китаю щодо війни росії проти України

Давній та надійний торговельний союзник росії Китай називає напад росіян на Україну «кризою», а не війною. При цьому публічно Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але це не заважає йому нарощувати співробітництво з москвою, проводити з росіянами зустрічі на найвищому рівні та говорити про «всеохопне партнерство».

У 2022-му Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як «скасування односторонніх санкцій» та фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023-му, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та росію. Другий «вояж» китайського дипломата відбувся вже в березні 2024-го.

У травні 2024-го Китай і Бразилія оприлюднили спільний план закінчення війни, який, за твердженням китайської сторони, підтримали зо два десятки країн. Тоді в українському МЗС заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

На Саміт миру у Швейцарії, що відбувся в червні поточного року, Китай свого представника не делегував. КНР вимагала посадити за стіл зі світовими лідерами представників росії, але ця умова на першому саміті не була можливою.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що КНР має економічний та політичний вплив на рф, тому країна «могла б допомогти» Україні. Також після завершення саміту Зеленський зізнався, що китайські представники схиляли інші країни скасувати участь у заході.

У липні, після саміту НАТО у Вашингтоні, в підсумковій декларації Китай назвали «вирішальним чинником», що сприяє війні рф проти України. При цьому представництво Китаю при ЄС заявило, що подібні твердження є наклепом, а також закликало Альянс триматися далі від Азії.

Нагадаємо, 2 березня 2024 року спеціальний представник Китаю Лі Хуей зустрівся в москві з представниками МЗС росії, заявивши після цього, що війна в Україні має «вирішуватися шляхом переговорів». Там зазначають, що врегулювання війни в Україні неможливе без урахування російських інтересів.

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