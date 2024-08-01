Щось фантастичне: хірург прооперував пацієнта на відстані за 5 000 кілометрів

Лікар Ло Цинцюань із Шанхайської лікарні провів дистанційну операцію з використанням хірургічного робота. У момент хірургічного втручання пацієнтка лежала в операційній у міському повіті Кашгар (Сіньцзян-Уйгурський автономний район), на відстані п'ять тисяч кілометрів від лікаря. Операція тривала близько години, пише Shine. Раніше повідомлялося, що в Україні, унікальні лікарські засоби, які рятують поранених, науковці роблять на кухні.



«Успіх операції відображає розвиток вітчизняної технології хірургічних роботів, яка дозволяє пацієнтам насолоджуватися висококласним обслуговуванням у своєму рідному місті замість того, щоб їхати до великих міст, таких як Пекін і Шанхай» — сказав лікар Ло Цинцюань з Шанхайської лікарні торакальної хірургії і провідний хірург операції.

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Ця лікарня є першим в країні медичним закладом, де почали проводитися операції на грудній клітці з використанням роботів, а також закладом, де виконується найбільша кількість таких операцій. Лікарня не тільки проводить операцій з використанням роботів, а й бере активну участь у дослідженні та розробці робототехніки.

Ця дистанційна операція була заснована на детальних клінічних дослідженнях і роботах вітчизняних хірургічних роботів. У березні команда Ло провела першу в країні дистанційну роботизовану операцію на тварині в межах міста, щоб підтвердити її безпечність та можливість. Після ретельної підготовки дистанційна операція на людині нарешті була проведена.

«Успіх цієї операції є важливою віхою, що демонструє клінічні можливості вітчизняного хірургічного робота, який може принести більше користі пацієнтам, особливо у віддалених і сільських регіонах», — сказав Ло.

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