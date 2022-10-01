«Ще більше життів наших військових вдасться врятувати»: в Україні запровадили унікальну методику зупинки кровотечі

Під час війни Україна потребує не тільки зброю та техніку, щоб знищувати ворога, а й спеціальні медичні технології, методики, прилади, ліки та перев'язувальний матеріал для порятунку наших поранених.

Вперше в Україні запровадили REBOA — це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти, завдяки їй можна зупинити внутрішньочеревну кровотечу у випадку поранення. Про це «ФАКТАМ» повідомив головний хірург Збройних Сил України полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

- Раніше ця методика не використовувалась в Україні, її застосовують лише наші закордонні колеги. Війна спонукала мене до пошуку сучасних нових методів для зупинки кровотечі при вогнепальних пораненнях живота та тазу для порятунку наших бійців. Адже кровотеча — це основна причина загибелі на полі бою.

Згідно статистики, 90% смертельних випадків від поранень відбуваються до надходження в мобільний госпіталь, 75% - смертельних випадків пов’язані з ушкодженнями що несумісні з життям, 25% - потенційно не смертельні ушкодження — з них 90% випадків це смерть внаслідок кровотечі. В сучасних збройних конфліктах поранення кровоносних судин живота зустрічається біля 11%, стан таких поранених у більшості випадків важкий та вкрай важкий, це обумовлено втратою великої кількості крові.

Як пояснив Костянтин Гуменюк, задля пошуку вирішення даної проблеми, ним було переглянуто багато літературних джерел та інтернет ресурсів, як результат — знайдений метод REBOA. Він, пояснює лікар, вперше був застосований під час війни у Кореї.

- Тоді американський військовий хірург C. Hughes використав балоні катетери для оклюзії (закупорки — Авт.) аорти двом пораненим з важкими вогнепальними ушкодженнями грудної клітки та живота. У 2018 році поряд з переливанням цільної крові REBOA увійшла до протоколів Збройних сил США з надання «розширеної» догоспітальної допомоги, метою якої є зупинка кровотечі.

Відомо, що система REBOA вже застосовується в Україні — військові хірурги в мобільних шпиталях отримали та впроваджують її для порятунку наших важко поранених бійців. Для ознайомлення та впровадження цього методу військовий хірург об’їхав всі мобільні госпіталі країни, де провів практичні заняття та вебінари з закордонними колегами з США та Канади.

- Маю надію, що система REBOA буде також корисною нашим цивільним хірургам для порятунку життя важко поранених цивільних людей по всій Україні, — зазначив лікар.

Нагадаємо ще про те, що є дуже важливим для поранених бійців ЗСУ: у Львові розробили новинку — кровоспинний бинт.

Фото надав Костянтин Гуменюк

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