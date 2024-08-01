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Спорт

Українець Куліш став віцечемпіоном Ігор-2024 у стрільбі

11:45 1 серпня 2024
Сершою Куліш

На Олімпіаді у Парижі Україна виборола другу медаль. Слідом за фехтувальницею Ольгою Харлан («бронза») на п'єдестал пошани піднявся 31-річний стрілець з Черкас Сергій Куліш, який став віцечемпіоном Ігор-2024.

Володар «срібла» Олімпіади-2016 у Ріо у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки на 50 метрів із трьох положень набрав 461,3 бала і у підсумковому протоколі обійшов володаря «бронзи» Свапніла Кусале з Індії (451,4), поступившись лише чемпіону з Китаю Ліу Юкуну (463,6). Нагадаємо, що у кваліфікаціі Сергій посів третє місце.

Додамо, що Україна вперше з 2008 року взяла медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів (у Пекіні на п'єдестал пошани піднявся Юрій Сухоруков).

Нагадаємо, що на Іграх-2020 у Токіо чемпіон світу та Європи Куліш у цій дисципліні таклож боровся за медаль, але вистрілив у… чужу мішень і став лише восьмим.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Куліш завоював для України друге «золото» на чемпіонаті світу з кульової стрільби.

Фото ISSF

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