Красуня Харлан повторила досягнення свого бойфренда та принесла Україні першу медаль Олімпіади у Парижі (відео)

Третій день боротьби за нагороди Олімпійських ігор у Парижі приніс першу медаль Україні, прапор якої на церемонії відкриття несли Еліна Світоліна та Михайло Романчук. Володаркою «бронзи» Ігор-2024 у фехтуванні на шаблях стала наша олімпійська чемпіонка 2008 року в команді Ольга Харлан, яку зі скандалом вигнали з чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці.



На шляху до півфіналу 33-річна уродженка Миколаєва перемогла японку Шихомі Фукусіму (15:9), колишню росіянку Анну Башту з Азербайджану (15:6) та Анну Мартон із Угорщини (15:7). На жаль, у ½ фіналу Ольга не змогла здолати другого номера світового рейтингу француженку Сару Бальцер (7:15). Але у неймовірному бронзовому фіналі Харлан, поступаючись — 5:11, зламала опір кореянки Чой Себін (15:14) і здобула свою п'яту (!) медаль на Олімпійських іграх.

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Нагадаємо, що раніше титулована фехтувальниця брала в команді «золото» Пекіна-2008 та «срібло» Ріо-2016, а також ставала бронзовим призером Лондона-2012 і Ріо-2016 в індивідуальній першості.

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До речі, Ольга Харлан повторила в Парижі результат свого бойфренда-італійця Луїджі Самеле, який також завоював на Іграх-2024 «бронзу».

На жаль, ще дві українські шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук поступилися своїм суперницям (кореянці та японці відповідно) у 1/8 фіналу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що продана з аукціону лялькова Ольга Харлан допомогла бійцям ЗСУ.

Фото НОК України

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