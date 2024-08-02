Замість ТЦК мобілізацію доручать командирам: в Генштабі анонсували кардинальні зміни

Через чисельні скандали та порушення при проведенні мобілізації, в Україні мають намір чоловіків, які хочуть служити у лавах Збройних сил, призивати без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

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Відповідну ініціативу вже опрацьовано, йдеться у повідомленні Генштабу.

Як зазначили у Генштабі, зміни передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.

Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:

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- спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

- командирам військових частин підібрати та призивати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

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- військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах;

- нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

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Перша реакція українців на ініціативи Генштабу виявилася в цілому позитивною. Своє відношення висловила навіть народна депутатка Мар'яна Безугла, яка постійно критикує військове керівництво.

Зазначимо, що ще минулого року Міністерство оборони України запустило рекрутинг до ЗСУ. Ця процедура відрізняється від звичайної мобілізації у ТЦК. У рамках рекрутингу українці можуть самі обрати підрозділ, рід військ та спеціальність для проходження служби. Мобілізуватися за допомогою рекрутингу українці можуть як онлайн, так і в офлайн-форматі. Послуга доступна на ряді онлайн-майданчиків з пошуку роботи та в рекрутингових центрах.

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