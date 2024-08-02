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Підвищує імунітет й відлякує комарів: названо корисну пряність

16:17 4 серпня 2024
гвоздика

Гвоздика — пряність, яка має приємний смак і аромат. Цей універсальний засіб можна використовувати у різних побутових ситуаціях, наприклад, у боротьбі зі шкідниками.

Від молі потрібно розкласти кілька гвоздичок у шафі з одягом. Щоб позбавитись від мурах, слід розсипати гвоздику на мурашиних стежках. А плодові мушки зникнуть, якщо поставити в ємність із водою кілька гвоздичок та долити оцту, нагадує сайт з домогосподарства.

Щоб позбавитись запахів у холодильнику, потрібно поставити на полицю блюдце із гвоздикою. А у відрі для сміття — кинути кілька гвоздичок на дно відра.

Гвоздика — це також гарний освіжувач повітря. Можна наповнити мішечок гвоздикою та іншими ароматними травами й покласти у шафу або на підвіконня.

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Пряність може стати в пригоді при профілактиці застуди. За перших ознак застуди слід жувати кілька гвоздичок. Також можна додати кілька крапель ефірної олії гвоздики в аромалампу.

Корисні властивості гвоздики для здоров'я організму:

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- має антисептичний та знеболювальний ефект;

- сприяє поліпшенню кровообігу;

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- стимулює роботу імунної системи;

- має відхаркувальну дію;

- прискорює метаболізм;

- має протипаразитарну дію;

- покращує травлення;

- сприятливо діє на печінку;

- виводить з організму токсини.

Як і всі продукти гвоздика має протипоказання. Пряність заборонена у період вагітності і лактації, при алергії та і нестерпності цього харчового компонента, при гіпертонії. Її не варто давати дітям до 3-х років.

«ФАКТИ» також розповідали, чим корисна кориця.

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