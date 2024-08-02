Підвищує імунітет й відлякує комарів: названо корисну пряність
Гвоздика — пряність, яка має приємний смак і аромат. Цей універсальний засіб можна використовувати у різних побутових ситуаціях, наприклад, у боротьбі зі шкідниками.
Від молі потрібно розкласти кілька гвоздичок у шафі з одягом. Щоб позбавитись від мурах, слід розсипати гвоздику на мурашиних стежках. А плодові мушки зникнуть, якщо поставити в ємність із водою кілька гвоздичок та долити оцту, нагадує сайт з домогосподарства.
Щоб позбавитись запахів у холодильнику, потрібно поставити на полицю блюдце із гвоздикою. А у відрі для сміття — кинути кілька гвоздичок на дно відра.
Гвоздика — це також гарний освіжувач повітря. Можна наповнити мішечок гвоздикою та іншими ароматними травами й покласти у шафу або на підвіконня.
Пряність може стати в пригоді при профілактиці застуди. За перших ознак застуди слід жувати кілька гвоздичок. Також можна додати кілька крапель ефірної олії гвоздики в аромалампу.
Корисні властивості гвоздики для здоров'я організму:
- має антисептичний та знеболювальний ефект;
- сприяє поліпшенню кровообігу;
- стимулює роботу імунної системи;
- має відхаркувальну дію;
- прискорює метаболізм;
- має протипаразитарну дію;
- покращує травлення;
- сприятливо діє на печінку;
- виводить з організму токсини.
Як і всі продукти гвоздика має протипоказання. Пряність заборонена у період вагітності і лактації, при алергії та і нестерпності цього харчового компонента, при гіпертонії. Її не варто давати дітям до 3-х років.
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