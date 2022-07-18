Комари не підлетять ближче, ніж на три метри: як зробити розчин, що захищає від кровососів (відео)

Часто молоді мами, а також дачники, городники і всі, кому доводиться багато часу проводити влітку на відкритому повітрі, страждають від настирливих комарів та інших кровососних істот.

Оскільки не всі фумігатори можуть працювати на відкритому повітрі, то потрібно шукати інші способи захисту.

Декілька «рецептів порятунку» наводять автори одного з youtube-каналів.

Перший — спрей від комарів на гвоздиці. Для його приготування потрібно спирт (горілка) або потрійний одеколон, і сама гвоздика.

Гвоздики потрібно взяти 10−20 грамів — чим більше, тим краще.

Далі беремо 100 г горілки або спирту, і додаємо в нього вказану кількість гвоздики. Щільно закриваємо кришечкою і ставимо в шафу в темне місце на 7 днів (хоча настій буде готовий, за великим рахунком, вже через п'ять днів).

Розчин має стати темно-коричневого відтінку, а гвоздика — світлою. При цьому рідина має насичено пахнути гвоздикою.

Потім цей настій можна розподіляти по руках, по одязі, по шиї. Можна перелити його в пляшечку і брати його із собою на прогулянку до парку. Там їм можна обприскувати коляску чи одяг дитини. Так само можна зробити розчин на трійному одеколоні. Захисту від настою вистачає на годину-дві, потім аромат можна освіжати — комари точно підлітати не будуть.

Інші способи виготовлення спрею дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо кліщ все ж таки присмоктався.

Фото fitostinger.com/

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