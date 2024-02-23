Знижує тиск та бореться із запаленням: чим корисна кориця

Кориця, що є складовою ідеальної дієти для тих, кому за 50, відома як ароматна спеція, яка додає смаку їжі, напоям і навіть жувальній гумці. Однак вона також корисна для здоров'я, пише видання forbes.com.

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«Одна з найбільших переваг кориці — це її вплив на регуляцію рівня глюкози та інсуліну в крові», — говорить Сара Геррінгтон, дієтологиня з Brio-Medical, центру альтернативної медицини в Скоттсдейлі, штат Арізона.

Згідно з дослідженням 2022 року, кориця може імітувати дію інсуліну. Вісім досліджень показали, що кориця покращує рівень глюкози в крові натщесерце та постпрандіальний (після прийому їжі) рівень глюкози в крові.

Також дослідження показують зв'язок між корицею та зниженням ризику серцевих захворювань, які є основною причиною смерті у США. Огляд досліджень 2020 року показав, що вживання менше чайної ложки на день може знизити артеріальний тиск у людей, які страждають на ожиріння.

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Кориця може діяти як протизапальний засіб, тобто зменшувати запалення в організмі. Вона насичена потужними антиоксидантами, включаючи поліфеноли, які є природними сполуками, що захищають від окислювального пошкодження, спричиненого вільними радикалами (нестабільні молекули, які виробляються організмом або надходять із зовнішніх джерел, таких як забруднене повітря, і можуть призвести до старіння й хвороб).

Згідно з оглядом 2019 року в Європейському журналі медичної хімії, кориця може мати не лише протизапальні, а й протиракові властивості. В огляді зроблено висновок, що кориця посилює апоптоз або запрограмовану загибель клітин, тобто може перешкоджати прогресуванню раку.

Олія кориці може допомогти поліпшити здоров'я порожнини рота, оскільки вона захищає від бактерій, які призводять до неприємного запаху з рота, карієсу та інфекцій ротової порожнини.

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Варто вживати близько половини чайної ложки кориці на день або трохи менше, якщо ви хочете отримати потенційну користь для здоров'я.

Раніше дієтологи назвали продукти з високим вмістом клітковини, які обов’язково мають бути у щоденному меню.

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