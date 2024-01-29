Естонія заявила, що буде тренувати українських солдатів

Таллінн, який ухвалив рішення побудови оборонної зони на кордоні з росією, приєднається до британської операції «Інтерфлекс» з підготовки українських солдатів. Таке рішення ухвалив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який нещодавно оголосив про купівлю німецької системи ППО Iris-T. Таким чином, Естонія стала 12-ю країною, яка бере участь у тренувальній місії під керівництвом Великої Британії, повідомляє BNS.

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Окрім безперервного постачання зброї та боєприпасів, Україна потребує постійної підтримки західних країн у підготовці нових і додаткових військ у цій затяжній війні.

«Тому Естонія вирішила приєднатися до очолюваної Великобританією навчальної місії, в рамках якої інструктори Збройних сил Естонії будуть навчати українських солдатів у Великобританії», — сказав Певкур.

Місія триває з липня 2022 року і була ініційована Великою Британією. Наразі у міжнародному проекті з підготовки українських військових до ведення бойових дій за стандартами НАТО беруть участь одинадцять країн (не враховуючи Україну). Естонія стане дванадцятою країною, яка підтримає тренувальну місію.

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«Я також закликав своїх колег взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової підтримки України на рівні 0,25 відсотка ВВП. Таке рішення вже прийняла Естонія. Наші розрахунки показують, що якщо всі країни Рамштайнського союзу будуть робити внески на цьому рівні, то загальна сума може сягнути 120 мільярдів євро на рік, що створить умови для перемоги України», — додав міністр Певкур.

На сьогодні Таллінн надав Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, що становить понад 1,4 відсотка її ВВП. Допомога включала протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети і різні види військових транспортних засобів.

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Раніше повідомлялося, що відомий американський генерал Бен Ходжес сумнівається у волі до перемоги союзників України.

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