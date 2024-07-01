Діятиме за знайомим сценарієм: ЗМІ про можливий напад росії на країни-членів НАТО

Для путіна війна в Україні — це не тільки — і навіть не стільки — війна в Україні. Люди, наближені до російського президента, кажуть, що він розглядає вторгнення як лише один із фронтів у конфлікті із Заходом. Це означає, що успіхи росії на полі бою можуть бути недостатніми, щоб задовольнити його. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Брюсселі та Вашингтоні, путін може відчути, що йому потрібно напасти на члена НАТО, пише Foreign Affairs.

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На думку російських еліт, найбільш вірогідною мішенню буде Естонія або Латвія - дві балтійські країни з великою часткою російського населення. москва діятиме за знайомим сценарієм. По-перше, співробітники Федеральної служби безпеки росії змусять російськомовних жителів однієї з двох країн заявити, що їх гнобить неонацистський уряд і вони потребують допомоги кремля. У відповідь російські війська перетнуть кордон і візьмуть під контроль муніципалітети у східній частині однієї з країн, наприклад, переважно російськомовне естонське місто Нарва. Це територіальне захоплення стало б серйозним викликом для НАТО — альянсу, який базується на принципі, що напад на одного з його членів, навіть якщо він незначний, є нападом на всіх. Захопивши Нарву, путін перевірить, чи дійсно блок готовий ризикувати третьою світовою війною через кілька квадратних миль на російському кордоні.

У минулому російські еліти не мали особливого бажання ризикувати ядерним конфліктом. Але зараз багато хто з них переконаний, що НАТО не наважиться відповісти. Вони бачать Захід втомленим і розділеним, а отже, набагато менш зацікавленим у боротьбі проти росії. Вони вважають президента США Джо Байдена і європейських лідерів слабкими. У цьому контексті вони думають, що НАТО не зможе одностайно об'єднатися для захисту країни, на яку напали. Натомість російські еліти вважають, що НАТО буде охоплене такою панікою і хаосом, що мало що зможе зробити — лише підірве довіру до західних урядів.

Така провокація може бути особливо корисною для росії напередодні президентських виборів у США. Кремль може навіть вважати, що така криза фатально підірве шанси Байдена. Надзвичайна ситуація в Балтії, на якій спіткнеться Байден, може виставити американського президента слабким і некомпетентним і підтвердити твердження колишнього президента США Дональда Трампа про те, що НАТО є застарілим.

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Раніше повідомлялося, що НАТО визначило «червоні лінії» для росії.

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